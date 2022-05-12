Son dakika haber! BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİNİN BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberlerine göre EDİRNE'nin Keşan ilçesinde biyokütle enerji santralinin bahçesindeki tahta atıklardan çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde biyokütle enerji santralinin bahçesindeki tahta atıklardan çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Paşayiğit Mahallesi'nde bulunan biyokütle enerji santralinde meydana geldi. Yakılmak üzere santralin bahçesinde istiflenen tahta atıklar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın iş makinelerinin de yardımıyla çevreye sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Demirören Haber Ajansı / Güncel