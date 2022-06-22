Son dakika haber! BEYOĞLU'NDA İNŞAATTA DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Haberler

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Son dakika haber! BEYOĞLU'NDA İNŞAATTA DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber! BEYOĞLU'NDA İNŞAATTA DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Son dakika habere göre BEYOĞLU'nda inşatta düşen bir işçi hayatını kaybederken bir işçi de yaralandı.

BEYOĞLU'nda inşatta düşen bir işçi hayatını kaybederken bir işçi de yaralandı.

Camii Kebir Mahallesi Taşkızak Tersanesi Caddesi'ndeki inşaat alanında dün saat 11.00 sıralarında iki işçi, çelik çatıya bağlı bulunan çelik parçayla birlikte düştü. Çalışanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İşçilerden İsak Erzi olay yerinde hayatını kaybederken Mustafa Özçelik ise yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin polis soruşturma başlattı.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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