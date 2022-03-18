Son dakika haber | 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler

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Son dakika haber | 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 7 katlı binanın çatı katında çıkan ve kısa süreli paniğe yol açan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

BESNİ, ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 7 katlı binanın çatı katında çıkan ve kısa süreli paniğe yol açan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın çatı katından alevler yükseldiğini görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri binada bulunanları tahliye etti. İtfaiye erleri merdiven yardımıyla çıktıkları çatı katındaki yangını 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haber | 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Son dakika haber | 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Son dakika haber | 7 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

15 Temmuz, İtfaiye, Yangın, Besni, Güncel, Haberler

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