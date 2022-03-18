Son dakika haber: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Haberler

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Son dakika haber: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Son dakika haberler... Bayrağın göndere çekilmesi. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın çelenk sunması. Saygı atışı Dua edilmesi Şehit mezarlarına çiçek bırakılması Salonda düzenlenen program İstiklal Marşının okunması Öğrencilerin şiir okuması MARDİN - Mardin'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107.

ÇANAKKALE (AA) - Bayrağın göndere çekilmesi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın çelenk sunması.

Saygı atışı

Dua edilmesi

Şehit mezarlarına çiçek bırakılması

Salonda düzenlenen program

İstiklal Marşının okunması

Öğrencilerin şiir okuması MARDİN - Mardin'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolaysıyla Mardin Garnizon Komutanlığındaki Şehitlikte tören düzenlendi.

Son dakika haber: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

Son dakika haber: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

Son dakika haber: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

AA / Şahin Seçen - Güncel

Mahmut Demirtaş, Çanakkale, 18 mart, Mardin, Güncel, Haberler

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