Son dakika haber: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü
AA - Şahin Seçen - Güncel
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Son dakika haberler... Bayrağın göndere çekilmesi. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın çelenk sunması. Saygı atışı Dua edilmesi Şehit mezarlarına çiçek bırakılması Salonda düzenlenen program İstiklal Marşının okunması Öğrencilerin şiir okuması MARDİN - Mardin'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107.
ÇANAKKALE (AA) - Bayrağın göndere çekilmesi.
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın çelenk sunması.
Saygı atışı
Dua edilmesi
Şehit mezarlarına çiçek bırakılması
Salonda düzenlenen program
İstiklal Marşının okunması
Öğrencilerin şiir okuması MARDİN - Mardin'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolaysıyla Mardin Garnizon Komutanlığındaki Şehitlikte tören düzenlendi.