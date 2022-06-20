Son dakika gündem: Şırnak'ta terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika gündem: Şırnak'ta terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

AA - Faruk Küçük - Güncel
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Son dakika gündem: Şırnak'ta terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarından 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarından 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 13-19 Haziran'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si adli kontrol şartı ile olmak üzere 6'sı serbest bırakıldı, 1'i ise ilgili il ve birime teslim edildi.

AA / Faruk Küçük - Güncel

Şırnak PKK Güncel Haberler Son Dakika

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