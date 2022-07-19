Son dakika gündem: Kütahya'da freni boşalan kamyondan atlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Kütahya'da freni boşalan kamyondan atlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Serdar Yiğit - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Kütahya'da freni boşalan kamyondan atlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Kütahya'nın Domaniç ilçesinde freni boşalan kamyondan atlayan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde freni boşalan kamyondan atlayan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ramazan Çayır'ın (35) kullandığı 45 AFM 037 plakalı tomruk yükleme kepçesi yüklü kamyonun freni, Muratlı köyü yakınlarındaki Siğil Çamı mevkisinde rampadan inerken boşaldı.

Bunun üzerine sürücü ile araçta bulunan Naim Şahin (20), kamyondan atladı.

Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Başını asfalt zemine çarptığı belirlenen Şahin hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Çayır ise 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Ramazan Çayır'ın, ifadesinde, kamyonun freninin boşalması üzerine araçtan atladıklarını söylediği öğrenildi.

AA / Serdar Yiğit - Güncel

Hisarcık Domaniç Kütahya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title