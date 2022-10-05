Son dakika gündem: Konya'da öğretmeni darbettiği öne sürülen öğrenci yakını tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberi: Konya'da bir okulda görevli öğretmeni darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğrencinin yakını tutuklandı. Konya'da bir okulda görevli öğretmeni darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğrencinin yakını tutuklandı. Karatay ilçesindeki bir ortaokulda görevli İngilizce öğretmeni Ahmet A. okul bahçesindeyken tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradığını öne sürdü. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, burnu kırılması sonucu hastaneye kaldırılan öğretmeni darbeden kişinin, bir öğrencinin akrabası olan Furkan B. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Savaş Güler Konya Güncel Haberler Son Dakika

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