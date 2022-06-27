Son dakika gündem: Denizli'de tefecilik operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Denizli'de tefecilik operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Denizli'de tefecilik operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Denizli'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Denizli'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda tefecilik yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramada 67 senet ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerden D.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Denizli Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title