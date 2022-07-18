Son dakika haber | DAĞ GEZİSİNDE KALP KRİZİ GEÇİRİP, ÖLDÜ - Haberler

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Son dakika haber | DAĞ GEZİSİNDE KALP KRİZİ GEÇİRİP, ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: Adana'nın Karaisalı ilçesindeki dağ gezisi sırasında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden profesyonel dağ ve doğa bilgini Erdem Karapınar'ın (36) cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Adana'nın Karaisalı ilçesindeki dağ gezisi sırasında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden profesyonel dağ ve doğa bilgini Erdem Karapınar'ın (36) cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Mersin'in Çamlıyayla ilçesine bağlı Fakılar Mahallesi mezarlığında defnedildi. Tarsus Cezaevi'nde infaz koruma memuru olarak görev yapan Karapınar'ın cenazesine, yakınlarının yanı sıra meslektaşları da katıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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