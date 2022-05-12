Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Düzce'ye ulaştı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak, bisikletliler tarafından Düzce'ye getirildi.

Gümülcine Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi bisikletliler tarafından 3 gün önce İpsala Sınır Kapısı'na getirilen toprak, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın ardından Düzce'ye ulaştırıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonuna bağlı bisikletliler tarafından taşınan toprak, Gümüşova ilçesine getirildi.

Toprak, Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Selim Cicu ve Düzceli bisiklet sporcuları tarafından teslim alındı.

Sporcular, aldıkları emaneti Sakarya'dan Düzce'nin Gümüşova ilçesine kadar taşıyacak.

İlçe'den 22 kilometre maraton sporcuları ve bisikletcilerle kent merkezine getirilen toprak yarın, D-100 Karayolu Bolu Dağı güzergahını kullanarak Bolu İlindeki bisikletçilere teslim edecek.

AA muhabirine bilgiler veren Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Selim Cicu, Selanik'ten yaklaşık 4 gün önce yola çıkan toprağın Düzce'ye kadar ulaştığını ve yarın sabah bisikletli grup tarafından Bolu'ya teslim edileceğini söyledi.

Toprağın elden ele 19 Mayıs'ta Samsun'da olmasının planlandığını anlatan Cicu, "Bugün bize maraton koşan arkadaşlarımız da katıldı. 22 Kilometre boyunca koşarak ve bisikletlerle kent merkezine ulaşıp, yarın sabah erken saatte Bolu'ya gideceğiz. Yarın 55 kilometre pedal çeriverek Bolu'ya ulaşan toprak inşallah 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak." dedi.

Selanik-Samsun güzergahında bulunan illerin bisiklet sporcularıyla taşınan emanetler, 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak.