Son Dakika | Aksaray'da Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi açıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi açıldı.

Gençlik Merkezinin açılışını Kaymakam Yunus Coşkun ve Belediye Başkanı Necati Belgemen yaptı.

Belgemen, açılışta, Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Gençlik merkezinin içerisinde kütüphanenin de olduğunu belirten Belgemen, "Açılışını yaptığımız gençlik merkezine vatandaşlarımız da gelebilir. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmek adına gençlik merkezi yaptık. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.