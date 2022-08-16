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Son dakika haberi: İKİ AİLE ARASINDAKİ KAVGADA, 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK BIÇAKLA YARALANDI

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Son dakika haberleri: Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada, Samet K. (13) bıçakla yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada, Samet K. (13) bıçakla yaralandı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Akraba iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Samet K., aldığı bıçak darbesiyle ayağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Samet K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavga sırasında pompalı tüfekle saldırıda bulunduğu ileri sürülen H.C. ve M.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

İki ailenin kavga anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin elindeki av tüfeği ile ateş ettiği görülüyor. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya kavga Güncel Haberler Son Dakika

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