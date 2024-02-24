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Somali'de Türkiye ile İmzalanan Anlaşma Destekleniyor

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da halk, Türkiye ile imzalanan savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmasını desteklemek amacıyla gösteri düzenledi. Gösteride iki ülke arasındaki dostluğa dikkat çekildi ve Türkiye'nin Somali'ye olan desteği vurgulandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da halk, Türkiye ile imzalanan savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmasını desteklemek amacıyla gösteri düzenledi.

Yerel sakinlerin yanı sıra çok sayıda milletvekili ve bakanın da katıldığı gösteride iki ülke arasındaki dostluğa dikkat çekildi.

Gösteriye katılanlar Türkiye ve Somali Cumhurbaşkanlarının fotoğraflarıyla "Türkiye ve Somali kardeştir" yazılı pankartlar taşıdı.

Türkiye ve Somali bayraklarını taşıyan Asha Shire, AA muhabirine, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesini desteklediğini, Türkiye'nin dost bir hükümet olduğunu dile getirdi.

Burada halka seslenen Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Mohamed Ali Hagaa, "Türkiye ile imzaladığımız tarihi anlaşmadan dolayı şükran ve takdirimizi ifade etmek için burada bulunuyoruz. Türkiye, asırlardır iyi ilişkilere sahip olduğumuz bir ülkedir ve Somali halkının yaşadığı sorunları hissetmektedir." dedi.

Hagaa ayrıca, "Dün yalnızdık, bugün ise yanımızda duran bir kardeş ülke var." ifadesini kullandı.

Başkentin belediye güvenlik ve siyasetten sorumlu Komiser Yardımcısı Mohamed Ahmed Diriye de merkezi hükümetin Somali denizini savunmak için aldığı kararı desteklediklerini söyledi.

Türkiye ile Somali arasında 8 Şubat'ta, savunma ve güvenlik konularını da içeren Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, 22 Şubat'ta Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından onaylanmıştı.

Somali'nin, kara sularındaki yasa dışı ve düzensiz faaliyetlerle mücadelede kapasite ve kabiliyetlerini geliştirmesine katkı sağlayacak anlaşmayla, deniz güvenliğinin artması ve Somali Münhasır Ekonomik Bölgesi'nden elde edilecek kaynakların yine Somali ordusunun gelişiminde kullanılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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