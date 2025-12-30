Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'den her zaman destek gördüklerini belirterek, "Amacımız, halkımız için daha iyi ve daha müreffeh bir geleceği güvence altına almaktır." dedi.

Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bugün Erdoğan ile yapılan görüşmelerde Somali ile Türkiye arasındaki güçlü ilişki ve ortaklık konularının ele alındığını aktaran Mahmud, aynı zamanda dünyanın farklı bölgeleriyle ilgili istişarede de bulunduklarını kaydetti.

Mahmud, görüşmelerde iki ülke arasındaki işbirliğini artırmak ve derinleştirmek için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Aşırı uç grupların durdurulmamasının uluslararası bir sonucu olacağına dikkati çeken Mahmud, "Özellikle Somali için güvensizliğin ve Afrika bölgesinde güvensizliğin, istikrarsızlığın bir başlangıcı olur. Burada halihazırda da silahlı çatışmalar var. İnsani açıdan kırılgan bir bölge." dedi.

Mahmud, Somali'deki gruplar arasında da bazı gerginlikler olduğuna dikkati çekerek, "Bu ayrımcılığı, aşırı uç grupları destekleyerek daha da derinleştirmek, uluslararası ve dışarıdan müdahalelerle bunu derinleştirmek kimseye faydalı olmaz. Kendimiz, ulusal kalkınma planımıza tam bağlılıkla, kararlılıkla devam ediyoruz ve Somali için çok önemli olan bu kalkınma gündemini sürdürmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye ve Somali'nin ortak çalışmaları

Son iki yılda özellikle Somali ve Türkiye'nin farklı alanlarda yaptıkları çalışmayla dikkat çektiğine işaret eden Mahmud, güvenlik alanındaki çalışmaların buna bir örnek olduğunu belirtti.

Mahmud, iki ülke arasında gerçekleşen insani yardım çalışmalarına da değinerek, "Somali'nin geçtiği en zor dönemde Türkiye'nin uzatmış olduğu yardım eli de çok önemli." ifadesini kullandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 25 Aralık'ta gerçekleşen yerel yönetim seçimlerine işaret eden Mahmud, bunu "epeydir beklenen önemli bir başarı" olarak nitelendirdi.

Mahmud, Somali'de en son demokratik seçimlerin 57 yıl önce gerçekleştiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu tarihi bir başarıdır Somali için. Bu, Somali insanının dayanıklılığını gösterir, kurumlarımızın artan yetkinliğini, kapasitesini gösterir ve bizim demokratik yönetimde istikrara doğru, ilerlemeye doğru emin adımlarla ilerlediğimizi gösterir."

Mahmud, Somali'nin ulusal kaynaklar açısından elle tutulur faydalar elde etmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye ve Somali'nin, petrol ve gaz kaynaklarının tetkik edilmesi alanında uzun zamandır çalışmalar yaptığını kaydetti.

Bu alana öncülük etmesi ve Somali'nin yanında durması nedeniyle Türkiye'ye müteşekkir olduklarını ifade eden Mahmud, "Somali'nin ekonomik anlamda tekrar ayağa kalkmasında da bu çok faydalı olacaktır ve uzun vadeli refahı içinde son derece önemlidir." dedi.

Mahmud, şimdiye kadar elde edilen sonuçların son derece olumlu olduğunu ve bundan sonraki fazda sondaj çalışmalarının devam edeceğini aktardı.

Tetkik gemilerinin Somali'nin kıyısal alanlarında çalışmalarına devam edeceklerini belirten Mahmud, "Çok kısa süre içerisinde sondaj çalışmaları da başlayacak ve 2026'ya çok iyi bir başlangıç yapacağız inşallah." dedi.

Mahmud, bu yatırımlar ve beraber atılan adımların Türkiye'nin Somali'ye ne kadar çok inandığının göstergesi olduğunu kaydetti.

Petrol ve gazın keşfedilmiş olmasının Somali'nin ulusal anlamda tekrar güçlenmesinde etkili olacağını aktaran Mahmud, bunun Somali halkının hayatını da iyileştireceğini vurguladı.

Mahmud, Somali'deki kaynakların Somali halkına ait olduğunu vurgulayarak, "Bunların yönetimi de hesap verebilirlik, eşitlik ve nesiller arası sorumluluk ile sürdürülmelidir. Biz bugün bu ilkelerin, bu sürecin temellerini atıyoruz. Biz, Somali-Türkiye işbirliğinin daha da kuvvetlenmesi yönünde kararlılığımızı bir kere daha tekrarlamak istiyoruz." dedi.

Doğal kaynakların tespiti ve geliştirilmesi için yoğun ve kararlı bir çalışma yürüttüklerini aktaran Mahmud, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Allah'ın izniyle bu çabaların somut sonuçlarını artık görmeye ve ülkemize bahşedilen bu zenginlikten fayda sağlamaya biz de başlıyoruz. Bu son derece önemli ve tarihi bir başarı bizim için. Ülkemizin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü zayıflatmaya çalışanlara karşı kararlılıkla mücadelemizi sürdürürken bu zorlukların bizi doğal kaynaklarımızın sorumlu ve sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi yönündeki hedefimizden alıkoymasına asla izin vermedik. ve bu süreçte de Sayın Erdoğan'dan ve Türkiye'den her zaman destek gördük. Amacımız, halkımız için daha iyi ve daha müreffeh bir geleceği güvence altına almaktır."

(Bitti)