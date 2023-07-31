Soma'da Orman Yangını Çıktı
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Soma ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
MANİSA'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale başlattı.
Soma ilçesi Ularca Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 5 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel