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Söğütlü Muhtarı Nihat Gönül Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Orta Mahalle muhtarı Nihat Gönül, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gönül'ün cenazesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesi Orta Mahalle muhtarı Nihat Gönül (58), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sabaha karşı rahatsızlan ve göğüs ağrısı şikayetiyle Ferizli Devlet Hastanesi'ne başvuran Gönül'ün kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan Gönül, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gönül'ün cenazesi, Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Gönül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Cevat Gün, Belediye Başkanı Selçuk Kurt, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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