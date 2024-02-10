Söğüt'te dur ihtarına uymayan sürücüde sentetik uyuşturucu bulundu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma trafik ekipleri, ilçede önleyici kolluk faaliyeti gerçekleştirdi.

H.K. isimli şüphelinin "dur" ihtarına uymaması üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin aracını ilçe merkezinde bırakarak başka bir otomobille kaçmaya devam ettiğini tespit etti.

Ekiplerce yakalanan şüphelinin üzerinde, 5 gram sentetik uyuşturucu, 20 fişek, uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ile tabanca bulundu.

Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bozüyük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.