Sofya'da KEİPA 66. Genel Kurulu Başladı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 66. Genel Kurulu başladı.

Türkiye'yi, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve KEİPA Türkiye Grubu Başkanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in temsil ettiği Genel Kurul'a, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev, Bulgaristan Parlamento Başkan Yardımcısı Dragomir Stoynev ve Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuşavili katıldı.

Sofya'da bir otelde düzenlenen Genel Kurul'un başında Bulgaristan Parlamento Başkan Yardımcısı Stoynev, KEİPA Dönem Başkanlığını Gürcistan Parlamento Başkanı Papuşavili'ye devretti.

Stoynev, devir teslim töreni öncesinde yaptığı konuşmada, KEİPA'nın Avrupa Parlamentosu (AP) ile işbirliğinin güçlendirilmesinin en önemli önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

Stoynev, "Avrupa entegrasyonu Bulgaristan için yeni ufuklar açtı. Biz, parlamento üyeleri olarak istikrar ve inovasyon, yeşil enerji ve halklarımızı birbirine bağlayan altyapı için gerekli koşulları yaratmalıyız." dedi.

Papuşavili de son yıllarda Karadeniz bölgesinin stratejik ve güvenlik açısından öneminin büyük ölçüde arttığını dile getirdi.

Türkiye-Ermenistan ilişkilerine de değinen Papuşavili, şunları kaydetti:

"Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılan adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Fiziksel, dijital, ekonomik ve insanlar arası bağlantıların işbirliğimizin temel taşlarından biri olacağına inanıyoruz."

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georgiev açılışta yaptığı konuşmada, "Bulgaristan, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü garanti altına alacak, adil ve kalıcı bir barış için gösterdiği çabaları kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir. Bunun için tek olanak, uluslararası hukuk düzenine sıkı sıkıya bağlı kalmaktır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye heyeti olarak Gazze'de cereyan eden olaylarla ilgili ortak bildiri teklifi hazırladık"

Genel Kurul'a 8 kişilik heyetiyle katılan TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve KEİPA Türkiye Grubu Başkanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genel Kurulu değerlendirdi.

Genel Kurul'da hem ekonomik, hem de sosyal alanlarda Karadeniz bölgesini ilgilendiren önemli konuların ele alındığını belirten Dönmez, bölgede hala sıcak çatışmanın devam ettiği yerler olduğunu söyledi.

Dönmez, "Bilindiği üzere özellikle Rusya ve Ukrayna KEİPA'nın kurucu üyeleridir. Ama maalesef hala bir anlaşma ve barışa varılmış değil." dedi.

Türkiye'nin Filistin'deki ve Suriye'deki hadiseleri yakından takip ettiğini vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu:

"Türkiye heyeti olarak Filistin'de, özellikle de Gazze'de cereyan eden olaylarla ilgili olarak bir ortak bildiri teklifi hazırladık. Oturumda o müzakere edilecek. Umarım kabul edilir. Aslında geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla Mısır'da icra edilen ateşkes anlaşmasını öne çıkaran, süreçleri destekleyen ama ihlalleri de vurgulayan bir bildiri hazırladık."

İsrail yönetiminin ateşkesten bu yana hala sivillere yönelik saldırılarına devam etiğini vurgulayan Dönmez, "İsrail izolasyona devam ediyor. Sivil yardımların ulaşmasına engel olmaya çalışıyor. Bunları içeren bir ortak bildiri hazırladık. Umut ederim ki bu bildiri Genel Kurul'da oylanacak ve kabul edilecek." diye konuştu.

Yapay zekanın önemi

Dönmez, oturumda, Türkiye adına yapay zeka konusunu da önerdiklerini söyledi. Özellikle yapay zekanın hukuki, teknik, sosyal yönlerini enine boyuna araştırmayı teklif ettiklerini aktaran Dönmez, "Üç komitemizde de hakikaten çok ve ciddi verimli çalışmalar ortaya kondu. O çalışmaların raporları Genel Kurul'a takdim edilecek. Devam eden oturumda da onları değerlendirme fırsatı bulacağız." ifadelerini kullandı.

Dönmez, yapay zekanın insanoğlu için adeta elektriğin keşfi kadar önemli olduğunu belirtti.

Yapay zekanın, insanoğlunun hayatını değiştirme kabiliyetine sahip bir teknolojik devrimle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:

"Bunun hiç şüphesiz insanoğlunun yararına kullanması önem arz ediyor. Ama her teknolojide olduğu gibi burada da bazı riskler barındırıyor. Kötüye kullanıma açık yönleri var. O açıdan bunu bilinçli, şuurlu kullanmak gerekiyor. Buradaki çalışmalarda da o çıktı. Yine önemli noktalardan birisi Karadeniz bölgesinde yapay zekayla ilgili olarak üye ülkelerin işbirliği fırsatları üzerinde duruldu."

Sofya'da 25 Kasım'a kadar devam edecek KEİPA 66. Genel Kurulu kapsamında örgüte ilişkin yeni başkan yardımcısının seçimi gibi iç konuların yanı sıra KEİPA'nın diğer uluslararası örgütlerle işbirliği de ele alınacak.