Bulgaristan'da GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi düzenlendi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi düzenlendi.

Zirve sonunda Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ve Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, ortak basın toplantısında konuştu.

Yotova, Güneydoğu Avrupa'nın, Avrupa ve dünya ile mümkün olduğunca bağlantılı ve entegre bir bölge haline gelmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ortak çabalarla, tüm Avrupa'da konuşulan bölgesel stratejik özerklik modelini oluşturmak istediklerini belirten Yotova, "Amacımız bölgemizi tüm Avrupa için bir model haline getirmektir." dedi.

Yotova, en önemli unsurun diyalog ve ortak hareket olduğuna dikkati çekerek, mevcut güvenlik ve istikrar sorunları karşısında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bulgaristan'ın dönem başkanlığını Romanya'ya devrettiğini aktaran Yotova, Romanya Dışişleri Bakanı Toiu'ya zor zamanlarda yol gösterici olması temennisiyle pusula figürlü bir hediye takdim etti.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj, Güneydoğu Avrupa'daki bölgesel işbirliğinin somut sonuçlar verdiğine işaret ederek, ticaretin kolaylaştırılması ile insanlar ve malların serbest dolaşımında ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyonun temel hedef olmaya devam ettiğine değinen Begaj, bu sürecin kararlı ve aşamalı adımlarla ilerlemesi gerektiğini dile getirdi.

Romanya Dışişleri Bakanı Toiu, GDAÜ dönem başkanlığını büyük bir sorumlulukla devraldıklarını belirterek, ortak bölgesel pazar, güvenlik, Avrupa entegrasyonu ve gençlerin gelişiminin öncelikleri arasında yer alacağını kaydetti.

Gençlerin ilgi ve beklentilerinin dikkate alınmasının önemine işaret eden Toiu, "Gençler öncü bir konumda olacak. Onların ilgi alanlarının ve beklentilerinin görülmesi büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Toiu, Romanya'nın AB üyeliği sonrasında ekonomisinde önemli bir dönüşüm yaşandığını belirterek, ülkesinin AB'ye aidiyetinin yalnızca Romanya için değil, tüm bölge açısından da önem taşıdığını ifade etti.