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Sofya'da Belediye Otobüsü Şoförleri Çalışma Koşullarını Protesto Etti

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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da belediye otobüsü şoförleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaşlarına zam yapılması talebiyle protesto düzenledi. Protesto sonucunda bazı otobüs seferleri durduruldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da belediye otobüsü şoförleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaşlarına zam yapılması talebiyle protesto düzenledi.

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (KNSB) organizasyonunda düzenlenen protestoda, sabah saatlerinde önemli güzergahlarda belediye otobüsleri, hizmetlerini bir süreliğine durdurdu.

Drujba semtinde birçok hattın son durağındaki eyleme katılanlar, sürücülerin son derece ilkel ortamda dinlenebildiklerini ve gelirlerinin özel sektör çalışanlarının çok gerisinde olduğunu ifade etti.

KNSB'nin Ulaşım Sendikası Başkanı Aleksandar Şopov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim sektörde çalışanlar aylık maaşlarına en az yüzde 30 artışın yanı sıra çalışma koşullarının köklü bir şekilde iyileştirilmesini istiyor." dedi.

Eylemleri çerçevesinde şehir trafiğinin yoğun olduğu zamanda bazı otobüs seferlerinin durdurulduğunu belirten Şopov, "Bugün Belediye Başkanı Vabsil Terziev ile görüşeceğiz. Tatmin edici yanıt almazsak etkin greve gitmeye de hazırız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Bulgaristan Ulaşım Belediye Ekonomi Güncel Haberler

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