Slovakya: Ab, Ukrayna'ya Petrol Akışının Yeniden Başlaması İçin Baskı Yapmalı

Slovakya: Ab, Ukrayna'ya Petrol Akışının Yeniden Başlaması İçin Baskı Yapmalı
Slovakya Başbakanı Robert Fico, AB'nin Ukrayna'nın Drujba boru hattı üzerinden petrol akışını yeniden başlatması için baskı yapmasını istedi. Fico, Avrupa Konseyi Başkanı ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın tek taraflı hareketlerine karşı ülke çıkarlarını korumanın önemini vurguladı.

BRATISLAVA, 17 Mart (Xinhua) -- Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya Drujba boru hattı üzerinden petrol akışının yeniden başlatılması için baskı yapmasını beklediklerini söyledi.

Slovakya Cumhuriyeti Haber Ajansı'nın pazartesi günkü haberine göre Fico, bu hafta düzenlenecek AB liderler zirvesi öncesinde Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Ukrayna Devlet Başkanı'nın petrol transitini durdurmaya yönelik tek taraflı ve zararlı adımını kabul edemeyiz" dedi.

Fico, AB'nin Ukrayna'nın çıkarlarını Slovakya ya da Macaristan gibi üye ülkelerin çıkarlarının önüne koymaması gerektiğini vurgulayarak, 2027 sonuna kadar almaya yetkili oldukları Rus petrolünün akışının yeniden sağlanması için AB yetkililerinin Ukrayna liderliğine baskı yapmasını beklediklerini belirtti.

Ukraynalı yetkililer, 27 Ocak'ta boru hattına yönelik bir saldırının ardından Slovakya ve Macaristan'a Drujba boru hattı üzerinden petrol tedarikinin askıya alındığını açıklamış ve hasardan Rusya'yı sorumlu tutmuştu. Slovakya ise daha sonra petrol acil durumu ilan ederek, Ukrayna'nın sevkiyatı kasıtlı olarak durdurduğunu öne sürdü.

Kaynak: Xinhua
Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

İran savaşta bir ilki yaşattı, İsrail'in tepkisi hayli sert oldu
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı

Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı! Mücteba Hamaney...
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu

Bakan Şimşek korkutan senaryoyu açıkladı: Savaş devam ederse...
400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar

400 kişinin öldüğü katliam gibi saldırıyla ilgili kan donduran detay
5 ülkeden İsrail'e 'Lübnan'a kara harekatına son ver' çağrısı

5 ülke Netanyahu'ya resti çekti: Kara harekatına hemen son verin
Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar

İnsanlığın bittiği anlar kamerada
Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti

Bu kez komşu komşuyu vurdu! 400 kişi feci şekilde can verdi
400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar

400 kişinin öldüğü katliam gibi saldırıyla ilgili kan donduran detay
Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin

Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin
Dünyanın en iyi liginde inanılmaz olay! Türkiye'de olsa maç yarıda kalır

Dünyanın en iyi liginde inanılmaz olay! Türkiye'de olsa maç yarıda kalır