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Siyasi Etkinlikler ve Futbol Maçları Gündemde

Siyasi Etkinlikler ve Futbol Maçları Gündemde
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Bugün Türkiye'de birçok önemli siyasi etkinlik ve futbol maçı gerçekleştiriliyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin kongresine katılacak. İYİ Parti, kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Ayrıca, Türkiye İşçi Partisi özel hastanelerin kamulaştırılmasını talep ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel teröre karşı mitingde konuşacak. Trendyol Süper Lig'de ise üç maçı izlemek mümkün olacak.

10.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin 4. Olağan Genel Kongresine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-ANKARA)

13.30 - İyi Parti'nin 7'inci kuruluş yıl dönümü Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek etkinlikle kutlanacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

13.30 - Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Örgütü, özel hastanelerin kamulaştırması talebiyle açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /İSTANBUL)

14.00 - Kademeli Emeklilik Mitingi Kartal'da yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

14.30 - 17.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'nde vatandaşlara hatip edecek.  Özel, CHP MYK'nın İstanbul İl Başkanlığındaki toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

13.30 - 16.00 - 19.00 - Trendyol Süper Lig'in 10. haftası Gaziantep FK - Tümosan Konyaspor, Corendon Alanyaspor - Onvo Antalyaspor, Fenerbahçe - Sipay Bodrum FK maçlarıyla devam edecek. (GAZİANTEP - ANTALYA - İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel

Trendyol Süper Lig Tuncer Bakırhan Özgür Özel İYİ Parti DEM Parti Politika Türkiye Güncel Futbol Spor

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