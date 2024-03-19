Siverek'te silah kaçakçılığı operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığına yönelik bir şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise bir uzun namlulu tüfek, bir tabanca, dört av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince, bir eve operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada, 1 uzun namlulu tüfek, 1 tabanca, 4 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.