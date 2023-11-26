Siverek'te Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Hüseyin Aytar'ın kullandığı 34 JA 0696 plakalı otomobil, Siverek- Viranşehir kara yolu kavşağında Sercan Ökten idaresindeki 46 P 1561 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kontrolden çıkan kamyonet, yoldaki trafik ışığı direğine çarparak durabildi.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel