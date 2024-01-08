Üye Girişi
Haberler

Sivas Ulaş'ta Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye itfaiye ekipleri tarafından yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, yangınların nasıl söndürüleceği ve yangın tüpünün nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye itfaiye ekiplerince yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen tatbikat öncesi itfaiye eri Mustafa Çağlak, kurum müdürleri ve personele yangın önleme ve söndürme konusunda bilgi verdi.

Ardından Kaymakamlık bahçesinde yapılan tatbikatta, itfaiye ekipleri tarafından yangınların nasıl söndürüleceği ve yangın tüpünün nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kaymakamlık İtfaiye Sivas İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title