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Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile arazi tipi araç çarpıştı, kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile arazi tipi araç çarpıştı, kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

İmdat Dedecan (35) yönetimindeki 33 MB 5094 plakalı arazi tipi araç Sivas-Kayseri kara yolu Dörtyol ışıklı kavşağında, Salih Aker'in (72) kullandığı 58 ABH 005 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta bulunan sürücü Salih ve Leman Aker (59) ile arazi tipi araçta bulunan Mulham Tarshahanı yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Salih Aker Sivas'a sevk edildi.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

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