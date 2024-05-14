Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta bir kişiyi silahla vurarak öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Şüpheli C.K, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. C.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kardeşler Mahallesi'nde yazıhane olarak kullanılan bir dükkanda aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen C.K. ile Sadullah Kaya (33) ve M.Ö. (50) karşılaşmış, taraflar arasında çıkan tartışmada C.K. tabancayla Kaya'yı olay yerinde öldürmüş, M.Ö'yü ise göğsünden yaralamıştı.

Sivas'ta bir kişiyi silahla vurarak öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şüpheli C.K, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

C.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kardeşler Mahallesi'nde yazıhane olarak kullanılan bir dükkanda aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen C.K. ile Sadullah Kaya (33) ve M.Ö. (50) karşılaşmış, taraflar arasında çıkan tartışmada C.K. tabancayla Kaya'yı olay yerinde öldürmüş, M.Ö'yü ise göğsünden yaralamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tutuklama Adliye Cinayet Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum

Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum

 Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek

Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek

 Merkez Bankası Başkanı'ndan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak

Merkez Bankası Başkanı'ndan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title