Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü öldü, 1 kişi yaralandı.
T.A. yönetimindeki 60 HA 606 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Altınyayla Kavşağı'nda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü T.A. olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan M.Ö. (27) yaralandı.
Yaralı, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.