Sivas'ta Motosiklet ile Pikap Çarpışması: 2 Genç Hayatını Kaybetti
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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, plakasız motosiklet ile pikap çarpıştı. Kazada, motosikleti kullanan 17 yaşındaki genç ve yanında bulunan 16 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan pikap sürücüsü ise gözaltına alındı.
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde pikap ile çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti.
Ö.A'nın (17) kullandığı plakasız motosiklet, Kale Mahallesi'nde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, K.Y. (19) idaresindeki 44 ABB 647 plakalı pikap ile çarpıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ö.A. yolda, yanında bulunan B.K. (16) de kaldırıldığı Altınyayla Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
K.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.