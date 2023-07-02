Sivas'ta Motosiklet ile Pikap Çarpışması: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, plakasız motosiklet ile pikap çarpıştı. Kazada, motosikleti kullanan 17 yaşındaki genç ve yanında bulunan 16 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan pikap sürücüsü ise gözaltına alındı.