Sivas'ta Kaçak Elektronik Sigara ve Dijital Saat Operasyonu

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, çok sayıda kaçak elektronik sigara ile dijital saat ele geçirildi. İki işyerinde yapılan aramalarda 174 adet elektronik sigara, 198 adet elektronik sigara kiti ve 35 adet farklı markalarda dijital saat bulundu. Operasyon sonucunda iki şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Sivas'ta yapılan operasyonda çok sayıda kaçak elektronik sigara ile dijital saat ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık olaylarını engellemek maksadıyla operasyon düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde kentte bulunan iki işyeri ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 174 adet elektronik sigara, 198 adet elektronik sigara kikiti ve 35 adet farkla markalarda dijital saat ele geçirildi. Olaya ilişkin, iki şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. - SİVAS