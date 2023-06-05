Sivas'ta devrilen vincin sürücüsü öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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Sivas'ın Divriği ilçesinde devrilen vincin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Sivas'ın Divriği ilçesinde devrilen vincin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
S.Y. (43) yönetimindeki vinç, Mursal köyü kavşağında devrildi.
Kazada S.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, vinçte bulunan N.K. (68) ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan N.K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel