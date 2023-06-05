Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sivas'ta devrilen vincin sürücüsü öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin sürücüsü öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Güncel Haberler

Sivas'ın Divriği ilçesinde devrilen vincin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde devrilen vincin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

S.Y. (43) yönetimindeki vinç, Mursal köyü kavşağında devrildi.

Kazada S.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, vinçte bulunan N.K. (68) ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan N.K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Divriği Sivas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title