Sivas'ta Çocukların Ateşle Oyunu Yangına Yol Açtı

Çocukların ateşle oyunu pahalıya mal oldu, 50 dönüm buğday tarlası kül oldu

SİVAS - Sivas'ta çocukların çocukların ateşle oyunu pahalıya mal oldu. Yangın kısa sürede çevredeki buğday tarlalarına sıçrayarak 50 dönüm arazi küle döndü.

Uzuntepe köyünde akşamüzeri arazi yangını çıktı. İddiaya göre, çobanlık yapan çocukların küçük bir yeri ateşe vermesi sonucu çıkan yangın, çevredeki tarlalara sıçradı. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Araziden yükselen dumanı gören köylüler traktörleri ile yangına müdahale etti. Yangının diğer ekili arazilere sıçramasını engellemek isteyen köylülerin çabası dron ile havadan görüntülendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Yangında arazisinin bir kısmı yanan Nuri Yüksel, "Çocuklar hayvanları yayarken nadası yakmışlar, oradan ekinlere sıçramış. Bugün biraz biçtim, biçerdöver çıkmamıştı, geri bıraktım. Sigortam yok, devletimiz gerekeni yapar." dedi. Yangını görerek traktörü ile söndürme çalışmasına katılan köy sakini Bekir Demir ise yaklaşık 50 dönüm arazinin küle döndüğünü söyleyerek, "Yangının nasıl çıktığını biz de bilmiyoruz. 3-4 tarlamız yandı. Tarla sahiplerimiz mağdur durumda. Yetkililerin yardım eli uzatmasını istiyoruz. İtfaiyemizden ve köy halkımızdan Allah razı olsun. Duyan, gören koştu geldi. Traktörüyle, pulluğuyla Allah'a çok şükür yangını söndürdük. Tam olarak bilemiyoruz ama 50'nin üzerinde arazi yandı, şu an söndürdük." diye konuştu.