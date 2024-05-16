Sivas'ın Akıncılar ilçesinde heyelan nedeniyle tarım arazisinde hasar tespit çalışması yapıldı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu 100 dönümlük tarım arazisi zarar gördü. Hasar tespit çalışmaları ve sulama hatlarının onarımı başlatıldı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde heyelan nedeniyle zarar gören 100 dönümlük tarım arazisinde hasar tespit çalışması yapıldı.
İlçede 12 Mayıs'ta etkili olan sağanağın ardından Bağlar mevkisinde toprak kayması sonucu 100 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.
Heyelan bölgesinde zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yapılırken, DSİ ve Sulama Birliği zarar gören sulama hatlarının onarımına başladı.