Sivas haberleri! Sivas'ta yüzmek için baraj gölüne giren genç boğuldu Sivas yerel gündem haberine göre Sivas'ın İmranlı ilçesinde baraj gölüne giren genç hayatını kaybetti. Sivas'ın İmranlı ilçesinde baraj gölüne giren genç hayatını kaybetti. Arkadaşlarıyla İmranlı Barajı kıyısına giden K.T. (17), yüzmek için suya girdi. K.T'nin suda gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ile AFAD ekipleri gencin cesedini sudan çıkarttı. K.T'nin cenazesi otopsi için İmranlı İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel AA / Serhat Zafer İmranlı Sivas Güncel Haberler

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