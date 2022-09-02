SİVAS'TA ŞİDDETLİ RÜZGAR; ÇATI UÇTU, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ Güncel Haberler SİVAS'ın Ulaş ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili olurken, binanın uçan çatısının parçaları, 2 otomobilde hasara yol açtı. SİVAS'ın Ulaş ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili olurken, binanın uçan çatısının parçaları, 2 otomobilde hasara yol açtı. Ulaş'ta öğle saatlerinde kısa süre etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Hürriyet Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi'nde, İlçe Ziraat Odası ve MHP İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçaların isabet ettiği, park halindeki 2 otomobilde ise hasar meydana geldi. Polis tarafından cadde, trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerince çatıdan uçan parçaların temizlenmesinin ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Milliyetçi Hareket Partisi Hürriyet Hisarcık Güncel Haberler

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