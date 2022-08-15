Sivas haberi... Sivas'ta işçi servisi ile otomobil çarpıştı 7 kişi yaralandı Sivas haberi... Sivas'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Sivas'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. S.E. (55) yönetimindeki 58 M 7925 plakalı servis minibüsü ile S.Ç'nin (46) kullandığı 58 AB 824 plakalı otomobil, Kılavuz Mahallesi Kılavuz Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada otomobil sürücü ve aracında bulunan M.Ç. (52) ile minibüsteki G.T. (20), S.K. (25), E.A. (21), M.B. (21) ve H.K. (29) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Güncel AA / Serhat Zafer Sivas Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sivas haberi... Sivas'ta işçi servisi ile otomobil çarpıştı 7 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.