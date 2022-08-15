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Sivas haberi... Sivas'ta işçi servisi ile otomobil çarpıştı 7 kişi yaralandı

Sivas haberi... Sivas'ta işçi servisi ile otomobil çarpıştı 7 kişi yaralandı

Sivas haberi... Sivas'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

S.E. (55) yönetimindeki 58 M 7925 plakalı servis minibüsü ile S.Ç'nin (46) kullandığı 58 AB 824 plakalı otomobil, Kılavuz Mahallesi Kılavuz Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada otomobil sürücü ve aracında bulunan M.Ç. (52) ile minibüsteki G.T. (20), S.K. (25), E.A. (21), M.B. (21) ve H.K. (29) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Serhat Zafer - Güncel

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