Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan : "Sivas temizlikte diğer iller göre daha iyi durumda" - Haberler

Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan : "Sivas temizlikte diğer iller göre daha iyi durumda"

SİVAS Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan kentteki çevre kirliliğinin diğer illere göre iyi durumda olduğunu belirtti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla kentte yapılacak etkinliklere değindi. Doğan, en fazla kağıt ve plastik toplayan vatandaşa ödül verileceğini duyurdu. Araştırmalara göre Sivas çevre kirliliği konusunda diğer illere göre üst sıralarda yer aldığını söyledi.

"En fazla kağıt ve plastik toplayan vatandaşlarımıza ödül vereceğiz"

Doğan yaptığı açıklamada çevre duyarlılığı oluşturmak istediklerini belirterek, "1-7 Haziran Dünya Çevre Günü ile igili Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda çevre ile ilgili çocuklar başta olmak üzere daha fazla duyarlılık oluşturulmasında etkinlikler planladık. Tabiat ve doğal varlıklarımızı ilkokul, ortaokul ve Lise öğrencilerime anlatarak geziler düzenledik. Mesire alanlarımızı ve tabiatımızı tanıtarak çevrenin ne kadar önemli olduğunu kirletilmemesi gerektiğini, doğaya ve çevreye ciddi anlamda ihtiyacımızın olduğunu anlattık. Enerji üretim yerlerimiz olan HES, RES ve GES santrallerimizi de gezdirdiğimiz öğrencilere enerjinin önemini de anlattık. 2 Haziran'da da Sızır Şelalemizi çocuklarımıza gezdirdik. Çevremizi korumak için mümkün olduğu kadar bireysel araçları değil de toplu taşıma araçlarını kullanalım. ya da bisiklet kullanarak hem spor yapalım hem de çevremizi koruyalım. Bu konuda farkındalık oluşturmak adına çalışmalar yapıyoruz. Bugün de ilimizde bulunan Serpincik Gölet'inin etrafında il Müdürlüğümüz ve Belediyemizle birlikte etkinlik yaparak gölün etrafının kirletilmemesi gerektiğine vurgu yapacağız. Doğayı ve çevreyi korumamız gerektiği noktasında bölgede çevre temizliği etkinliği yapacağız. Bu etkinliğe İl Müdürlüğü personelimiz, Belediye Personelimiz ve halkımızla beraber gerçekleştireceğiz. 5 Haziran'da da Bakanlığımızın '81 ilde 81 milyar adım' projesi kapsamında çevre yürüyüşü yapacağız. Aynı gün içerisinde saat 16.00'da çevre etkinliği de yapacağız. Çevre etkinliğine de bütün Sivas'ı davet ediyoruz. Yine Kongre Müzesi Bahçesindeki alanda stant açarak Sıfır Atık Projesi kapsamında Sivas'ta en fazla kağıt ve plastik toplayan vatandaşlarımıza ödül vereceğiz. Öğrencilerin atıklardan dönüştürülerek yaptığı çalışmaları sergileyeceğiz. Maden şirketlerimiz kentteki madenlerin tanıtımını yapacak. Bu etkinliklerimiz sınırlı kalmayacak her ay her hafta farkındalık oluşturabilmek adına çevre, doğa, enerji ve tabiat konusunda birbirinden farklı etkinlikler yapacağız" dedi.

"Sivas diğer illere göre iyi bir durumda"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan Sivas'ın en temiz illerden birisi olduğunu belirterek, "Çevre kirliği noktasında il olarak iyi durumdayız ama bu farkındalığı daha fazla artırmak istiyoruz. Çünkü hem çevre ve doğal tabiatlar birimi olarak sürekli denetimler yaparak fotoğraflar çekiyoruz. Türkiye genelindeki il ortalamasına bakıldığında illaki bizimde kusurlarımız hatalarımız var ama Sivas diğer illere göre iyi bir durumda. Bundan dolaylıda halkımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.