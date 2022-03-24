Şişli'de otomobiliyle köpeğin üzerinden geçti

ŞİŞLİ'de ters yönden giden sürücü, yolda duran köpeğin üzerinden geçti. Tekerin üzerinden geçtiği 'Yiğit' isimli köpek, yaralı olarak götürüldüğü veterinerde öldü. Köpeğin otomobilin altında kalma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Şişli İnönü Mahallesi'nde 9 Şubat günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yönden gelen otomobil sürücüsü, yoldaki köpeğin üzerinden geçti. Sürücü, tekerin bir şeyin üzerinden geçtiğini fark edince arabadan inerek yola baktı. Köpeğin yaralı şekilde yerde yattığını görünce ne yapacağını anlayamadı. O sırada köpeğin sahibi koşarak tekerin altındaki 'Yiğit' isimli köpeği kurtararak veterinere götürdü. Yaralı köpek, yapılan müdahalelere rağmen öldü. Küçükten alıp büyüttüğü 14 yıllık can dostunu kaybeden Melda Kutluay, köpeğine çarpan sürücünün ceza almasını bekliyor.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

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