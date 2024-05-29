Üye Girişi
Haberler

Şişli'de Emlakçılara Silahlı Saldırı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce 3 emlakçı kurşunlandı. Ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Aynı gece 2 emlakçıya daha saldırı düzenlendiği öğrenildi.

ŞİŞLİ'de gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce 3 emlakçı kurşunlandı. Ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Halide Edip Adıvar Caddesi üzerindeki emlakçıda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde motosiklet ile sokaktan geçen iki kişi, emlakçıya ateş açtı. Saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Sabah iş yerine gelen emlakçı Hüseyin Albeni camdaki kurşun deliklerini görünce polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

AYNI GECE 2 DÜKKANA DAHA SALDIRI DÜZENLENMİŞ

Öte yandan Şişli'de aynı gece 2 emlakçıya daha silahlı saldırı gerçekleştirildiği ve saldırganların kaçtığı öğrenildi. Ekipler, saldrılarla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

İş yeri sahibi Hüseyin Albeni, "Sabah geldim iş yerim kurşunlanmış. Camlarımız kırılmış. Gece saatlerinde gelmişler. Bize 4 kurşun isabet etmiş. Biz kendi halinde emlakçıyız. Kimseyle sorunumuz olmaz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şişli Olay Güvenlik Şiddet Emlak Güncel Haberler

AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok'

AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"

 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak

Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak

 Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş

Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title