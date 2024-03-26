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Şırnak'ta Terör Örgütü PKK'ya Yönelik Operasyonda Kadın Terörist Yakalandı

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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen Dorşin Botan kod adlı kadın terörist yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Çalışma kapsamında 21 Mart'ta il merkezinde operasyon düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaparak terör örgütünün yurt içinde YPS faaliyetlerini yönetmek ve seçimlere müdahale etmek maksadıyla görevlendirilen bir terörist yakalanmıştır. Yakalanan şahsın Dorşin Botan kod adlı Ç.G. olduğu belirlenmiştir. Ç.G, 2009 yılında bölücü terör örgütüne katılarak terör faaliyetlerine başlamış, Kuzey Irak Gare alanında bulunmuş, 2011 yılında Kandil'de, 2015-2017 yılları arasında Suriye/Derik bölgesinde sözde karargahta sorumlu düzeyde 'YPJ komutanı' olarak görev yapmış, daha sonra 2019-2020 yıllarında sözde Şengal saha komutanı olmuş ve terör örgütü faaliyetlerini sürdürmüştür."

Yakalanan teröristin Şırnak Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadelenin, kararlılıkla sürdürüleceği, terör örgütlerine karşı her zaman en etkin mücadele verileceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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