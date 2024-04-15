Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si haklarında yurt dışına çıkış yasağı verilerek, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor