Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si haklarında yurt dışına çıkış yasağı verilerek, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor