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Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

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Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si haklarında yurt dışına çıkış yasağı verilerek, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

Kaynak: AA / Güncel

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