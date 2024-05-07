Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 50 zanlı yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, gümrük kaçağı 3 bin 190 paket sigara, 250 puro, 34 elektronik sigara, 46 kulaklık, şarj adaptörü, termos,10 şişe içki ve 16 kilogram çay ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.