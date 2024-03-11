Şırnak'ta Akciğer Enfeksiyonu Tanısı Konulan 2 Yaşındaki Çocuk Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi
Şırnak'ta rahatsızlanan 2 yaşındaki Yasin G'ye akciğer enfeksiyonu tanısı konuldu. Yasin G, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.
Şırnak'ta akciğer enfeksiyonu tanısı konulan 2 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesine götürülen Yasin G'ye akciğer enfeksiyonu tanısı konuldu.
Yasin G, ileri tetkik ve tedavi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine nakledildi.