Sırbistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlandı

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğince, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Belgrad'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Usame Zukorlic, Dengeli Bölgesel Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Edin Cerlek, Sırbistan Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Nemanja Starovic, Sırbistan Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Goran Aleksic???????, farklı ülkelerin diplomatik temsilcileri ve büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Sırbistan Milli Marşı ile başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Büyükelçi Aksoy, burada yaptığı konuşmada, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz. Bu büyük bayramımızda sevincimizi paylaştığınız için teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye'nin 85 milyonu aşan nüfusa sahip olduğuna dikkati çeken Aksoy, " Türkiye, genç ve eğitimli nüfusuyla modern bir devlet haline geldi." ifadesini kullandı.

"Türkiye ile Sırbistan, ilişkilerinin altın çağını yaşıyor"

Aksoy, Türkiye ile Sırbistan'ın, ilişkilerinin altın çağını yaşadığını dile getirerek, Türkiye'nin Sırbistan'da giderek güçlü hale geldiğini söyledi.

Sırbistan'daki Novi Pazar Başkonsolosluğunun 2021'de, Niş'teki Konsolosluğun da geçen yıl hizmete girdiğini aktaran Aksoy, Belgrad'dan İstanbul, Ankara ve İzmir'e, İstanbul'dan Niş ve Kraljevo'ya direkt uçuşların düzenlendiğini kaydetti.

Büyükelçi Aksoy, Türkiye-Sırbistan ticaret hacminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in hedeflediği 5 milyar dolar seviyesine yaklaştığını vurgulayarak, Sırbistan'daki Türk yatırımlarının son 10 yılda 1 milyon dolardan 400 milyon dolar seviyesine çıktığını söyledi.

Aksoy, Sırbistan'daki Türk firmalarının 10 binden fazla kişiyi istihdam ettiğini belirtti.

Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin kültürel bağlara dayandığını ifade eden Aksoy, 4 binden fazla Sırp vatandaşının Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrendiğini dile getirdi.

Programda, davetliler için özel hazırlanmış Türk yemekleri servis edildi.