Sinop Türkeli ilçesinde orman personeline yangınla mücadele eğitimi verildi
Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen eğitimde, orman personeline yangına ilk müdahale konusunda teorik bilgiler aktarıldı ve araçların kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimde orman yangınlarına hızlı ve ilk müdahalenin önemi vurgulandı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde orman personeline yangınla mücadele eğitimi verildi.
Türkeli Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimde, İşletme Şefi Murat Boz tarafından personele yangına ilk müdahale konusunda teorik bilgiler aktarıldı.
Ardından uzman kişilerce yangına müdahale edilen araçların kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.
Eğitimde orman yangınlarına hızlı ve ilk müdahalenin önemi de vurgulandı.