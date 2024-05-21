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Sinop'ta yolcu minibüsüyle traktör çarpışması: 11 yaralı

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Sinop-Gerze kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta, yolcu minibüsüyle traktörün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Y.K'nin kullandığı 57 M 4061 plakalı yolcu minibüsü, Sinop- Gerze kara yolundaki Demirciköyü Tüneli'nde aynı istikamette seyreden Ş.Y. idaresindeki 05 EH 576 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada sürücülerle minibüste bulunan 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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