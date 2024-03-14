Sinop'ta yapılan şok uygulamalarda 10 kişi yakalandı

Sinop'ta, emniyet ekiplerince yapılan şok uygulamalarda aranan 10 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele kapsamında emniyet ekiplerince kent genelinde şok uygulamalar gerçekleştirildi.

Aranan 10 kişinin yakalandığı uygulamada, 94 gram uyuşturucu madde, 2 bin makaron, 20 kilogram kıyılmış tütün ve 448 gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.