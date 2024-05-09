Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramalarda 468,47 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramalarda 468,47 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Sinop Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title