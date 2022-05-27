"Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel ikramlıklar sunuldu - Haberler

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"Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel ikramlıklar sunuldu

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında katılımcılara yöresel ikramlık dağıtımı gerçekleştirildi.

Sinop'ta, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında katılımcılara yöresel ikramlık dağıtımı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Sinop'ta, Alaaddin Camisi avlusunda program düzenlendi.

Vali Erol Karaömeroğlu ve diğer protokol üyelerinin de katıldığı programda vatandaşlara yöresel ikramlıklar sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, burada gazetecilere, hafta dolayısıyla 21-27 Mayıs tarihlerinde çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Etkinliklerin çok verimli geçtiğini vurgulayan Süren, Türk mutfağına karşı farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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