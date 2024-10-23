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Sinop'ta PTT'nin 186. Yıl Dönümü Kutlandı

Sinop'ta PTT'nin 186. Yıl Dönümü Kutlandı
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Sinop'un Gerze ilçesinde PTT'nin 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, PTT İlçe Müdürü Rıza Belovacıklı ve kurum çalışanlarını ziyaret etti. Arabacı, PTT'nin köklü bir kuruluş olduğunu vurguladı. Ayrıca Sinop'un Türkeli ilçesinde hayvanlara yönelik aşılama çalışmaları yapıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde Ptt'nin 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla PTT İlçe Müdürü Rıza Belovacıklı ve kurum çalışanları, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı'yı ziyaret etti.

Arabacı, ziyarette, PTT'nin Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı.

PTT'nin 186. kuruluş yıl dönümü kutlayan Arabacı, kurum çalışanlarına da başarılar diledi.

İlçe PTT Müdürü Rıza Belovacıklı ise kurumun çalışmaları hakkında Kaymakam Arabacı'ya bilgi vererek, kurumlarına verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Türkeli'de küçük ve büyükbaş hayvanlar aşılandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpe takma çalışmaları yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında büyükbaş hayvanlara şap, koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlara ise veba aşısı uygulandı.

Besicilere, aşılar hakkında bilgiler de aktaran ekipler, hayvanların hastalıklardan korunabilmeleri için mutlaka aşı yaptırılmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Ekiplerce ayrıca ilçedeki büyük ve küçükbaş hayvanlar küpelendirilerek kayıt altına alındı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel

Mehmet Deniz Türkeli Ekonomi Güncel Sağlık Yaşam Gerze Tarım sinop Aşı PTT

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